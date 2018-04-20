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Девять низководных мостов затоплены в Нижегородской области
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Девять низководных мостов затоплены в Нижегородской области 

В городе N 50 минут назад
Фото: В городе N
Региональное МЧС продолжает отслеживать ситуацию с паводком в Нижегородской области. Спасатели ежедневно проводят мониторинг ледовой обстановки на крупных реках. Оперативные группы готовы оказать всю необходимую помощь жителям области в случае подтопления.
Последнее авиапатрулирование специалисты МЧС России совершили по маршруту: Нижний Новгород — Семенов — Урень — Нижний Новгород. Сообщается, что Ока, Ветлуга, река Керженец и часть Волги освободились ото льда. В МЧС назвали ситуацию с паводком стабильной.
По состоянию на 19 апреля в Нижегородской области затоплены девять низководных мостов, три участка автомобильных дорог в Уренском районе. Эвакуация людей не требуется.
Напомним, территории у восьми домов подтопило в Урене Нижегородской области.
Фото: 52.mchs.gov.ru
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