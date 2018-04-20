Девять низководных мостов затоплены в Нижегородской области

Региональное МЧС продолжает отслеживать ситуацию с паводком в Нижегородской области . Спасатели ежедневно проводят мониторинг ледовой обстановки на крупных реках. Оперативные группы готовы оказать всю необходимую помощь жителям области в случае подтопления.

Последнее авиапатрулирование специалисты МЧС России совершили по маршруту: Нижний Новгород — Семенов — Урень — Нижний Новгород. Сообщается, что Ока, Ветлуга , река Керженец и часть Волги освободились ото льда. В МЧС назвали ситуацию с паводком стабильной.

По состоянию на 19 апреля в Нижегородской области затоплены девять низководных мостов, три участка автомобильных дорог в Уренском районе. Эвакуация людей не требуется.

Напомним, территории у восьми домов подтопило в Урене Нижегородской области.

Фото: 52.mchs.gov.ru