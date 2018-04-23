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В понедельник в Кемерове похоронят последних погибших в «Зимней Вишне»
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В понедельник в Кемерове похоронят последних погибших в «Зимней Вишне» 

АиФ Кузбасс 26 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове 23 апреля пройдут похороны последних трех погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора МУП «Спецбюро» Игоря Алхимова, последними похоронят семью Бахаевых, родителей и их восьмилетнюю дочь.
Большинство опознанных погибших похоронили в минувшие выходные. После экспертизы были опознаны тела 37 человек. Расходы на организацию церемоний взяла на себя администрация Кемерова. Ранее родственники опознали тела 23 погибших. Их похоронили через несколько дней после трагедии.
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