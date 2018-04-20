Мальчика, выпавшего из окна «Зимней Вишни», выписали домой

11-летнего мальчика, который выпал из окна горящей «Зимней Вишни», выписали из больницы домой.

Как сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы города Кемерово, повторная реабилитация мальчика назначена на конец мая. Ребенок провел в больнице почти месяц, сейчас он самостоятельно ходит и сидит.

Ребенок поступил в больницу 25 марта, в день пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Мальчика вытолкнул отец из окна 4 этажа горящего здания. Он поступил в больницу с отравлением продуктами горения, ушибом печени, сердца, почек, легких, переломом костей таза без смещения. Трагедия унесла обоих родителей и младшую сестру мальчика. Его опекуном станет бабушка.