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Мальчика, выпавшего из окна «Зимней Вишни», выписали домой
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Мальчика, выпавшего из окна «Зимней Вишни», выписали домой 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
11-летнего мальчика, который выпал из окна горящей «Зимней Вишни», выписали из больницы домой.
Как сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы города Кемерово, повторная реабилитация мальчика назначена на конец мая. Ребенок провел в больнице почти месяц, сейчас он самостоятельно ходит и сидит.
Ребенок поступил в больницу 25 марта, в день пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Мальчика вытолкнул отец из окна 4 этажа горящего здания. Он поступил в больницу с отравлением продуктами горения, ушибом печени, сердца, почек, легких, переломом костей таза без смещения. Трагедия унесла обоих родителей и младшую сестру мальчика. Его опекуном станет бабушка.
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