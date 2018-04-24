Красный Крест окажет помощь пострадавшим при пожаре в «Зимней Вишне» 

Российский Красный Крест готов начать оказывать помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
Кемеровское региональное отделение организации приступило к распределению денежных средств, поступивших на благотворительный счет, сообщает «ТАСС». По состоянию на утро понедельника, 23 апреля, на счету накопилось более 135,5 млн рублей. Программа оказания помощи пострадавшим рассчитана на 11 месяцев, с апреля 2018 года по февраль 2019 года.
В рамках программы будет оказываться адресная помощь, которая будет включать в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, организацию летнего отдыха детей и взрослых в России. Также семьям будет оказываться психосоциальная поддержка.
Уже сейчас утверждены расходы на приобретение 15 путевок членам семей погибших на санаторно-курортное лечение в городе Белокурихе Алтайского края, оплата проезда для летнего отдыха в международном детском центре «Артек» для пятерых детей, а также приобретение средств реабилитации и обеспечение ухода на дому ветерану Великой Отечественной войны.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, включая 41 ребенка. Пострадавшими считаются 79 человек, среди них 27 детей.