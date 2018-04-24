Красный Крест окажет помощь пострадавшим при пожаре в «Зимней Вишне»

Российский Красный Крест готов начать оказывать помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

Кемеровское региональное отделение организации приступило к распределению денежных средств, поступивших на благотворительный счет, сообщает «ТАСС» . По состоянию на утро понедельника, 23 апреля, на счету накопилось более 135,5 млн рублей. Программа оказания помощи пострадавшим рассчитана на 11 месяцев, с апреля 2018 года по февраль 2019 года.

В рамках программы будет оказываться адресная помощь, которая будет включать в себя медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, организацию летнего отдыха детей и взрослых в России . Также семьям будет оказываться психосоциальная поддержка.

Уже сейчас утверждены расходы на приобретение 15 путевок членам семей погибших на санаторно-курортное лечение в городе Белокурихе Алтайского края , оплата проезда для летнего отдыха в международном детском центре «Артек» для пятерых детей, а также приобретение средств реабилитации и обеспечение ухода на дому ветерану Великой Отечественной войны.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, включая 41 ребенка. Пострадавшими считаются 79 человек, среди них 27 детей.