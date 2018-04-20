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В Майкопе после проверок закрыли ТРЦ «Столица» и «Джой Лэнд»
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В Майкопе после проверок закрыли ТРЦ «Столица» и «Джой Лэнд» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд запретил деятельность КРЦ «Джой Лэнд» и т/ц «Столица».
«Майкопский городской суд вынес определения о принятии мер по обеспечению иска о запрете деятельности культурно развлекательного центра «Джой Лэнд» с 4 кинозалами для демонстрации фильмов и торгово-развлекательного центра «Столица» до рассмотрения исков прокуратуры и принятия решения по гражданскому делу», сообщили в пресс-службе Майкопского городского суда
После пожара в кемеровской «Зимней вишне» по всей России проходят проверки торговых центров на предмет пожарной безопасности.
Напомним, трагедия в Кемерове произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в торговом центре 64 человека погибли, в их числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.
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