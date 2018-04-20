Пожарные Костомукши на учениях изумились опыту финских коллег

Ради учений финны сжигают настоящие дома, методы и техника также удивила жителей Карелии

Сотрудники пожарно-спасательной части № 6 по охране Костомукши приняли участие в учениях по тушению пожара «в среде непригодной для дыхания», в финском городе Каяани . Об этом пишет паблик ведомства.

Подход к организации учений привел костомукшских спасателей в изумление. Во-первых, чтобы провести практическое занятие финские коллеги запланировали сжечь настоящий дом; в здании были три комнаты оборудованные мебелью и встроенными шкафами, большой коридор и еще несколько построек — и все это на 80 квадратных метрах. Оказалось, что «жертвой» учений стал полноценный дом, который не пригоден для проживания, и по решению администрации округа Каяани его необходимо снести.

Привезенные с собой карельскими пожарными ШКПС финны забраковали из-за отсутствия возможности использовать маску на «зацепах». Оказывается в Финляндии маски, крепящиеся на «резинках», не применяют уже более 10 лет.

Удивил костомукшских пожарных тепловизор — один из основных инструментов финских пожарных, который давно стоит на техническом вооружении и значительно облегчает работу при сильном задымлении.

«Дальше — больше, — пишут костомукшане. — Сложно представить, но когда температура в верхней части комнаты достигла 900 градусов, а языки пламени дотянулись до потолка, он загорелся, на каски спасателей повалились обугленные лохмотья прессованного картона. Огненная стихия, казалось, выходит из-под контроля, угли падали на колени и плечи. Однако финских коллег это не смущало, для них это вполне штатная ситуация. Для российских пожарных это было в диковинку, ведь подобные, опасные для здоровья методы обучения в России используются в более щадящих формах.

При этом финские наставники не давали поблажек и только изредка шутливо спрашивали: «Жаренным еще не пахнет?».

«В беседе с финскими коллегами выяснилось, что такие учения проходят примерно 1 раз в месяц!, и принимают в них участие не только штатные работники пожарных частей, но и добровольцы. Это дает огромный опыт и отличные навыки в борьбе с огнем».