Ещё
Гибель барнаульских детей в «Зимней вишне» подтверждена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Первый русский бордель назвали спасением нации
Первый русский бордель назвали спасением нации

Экспертиза подтвердила гибель барнаульских детей в «Зимней вишне» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Двух барнаульских детей, находившихся во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", признали погибшими, их похороны состоятся в субботу, сообщил РИА Новости представитель администрации Алтайского края.
"Брат и сестра Арина и Егор Сидоровы из Барнаула приехали накануне в Кемерово к своему отцу, вместе с ним и его женой во время пожара находились в ТЦ. Их останки удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее дети значились в списке пропавших без вести. Останки отца погибших детей также удалось идентифицировать.
Похороны детей состоятся в субботу, все расходы на организацию погребения возьмет на себя администрация региона.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
РИА Новости: последние новости
В Москве у здания МАРХИ на автомобили обрушились строительные леса В Алтайском крае прокуратура намерена закрыть четыре ТЦ после проверок МЧС и Минкультуры выступили за показ роликов о пожарной безопасности в кино
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей227
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой72
Первый легальный бордель открывается в России345
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»114
РФ признала неспособность создавать спутники1284
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение