Гибель барнаульских детей в «Зимней вишне» подтверждена

Экспертиза подтвердила гибель барнаульских детей в «Зимней вишне»

Двух барнаульских детей, находившихся во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", признали погибшими, их похороны состоятся в субботу, сообщил РИА Новости представитель администрации Алтайского края

"Брат и сестра Арина и Егор Сидоровы из Барнаула приехали накануне в Кемерово к своему отцу, вместе с ним и его женой во время пожара находились в ТЦ. Их останки удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее дети значились в списке пропавших без вести. Останки отца погибших детей также удалось идентифицировать.

Похороны детей состоятся в субботу, все расходы на организацию погребения возьмет на себя администрация региона.