Магнитогорец погиб на пожаре в многоэтажном доме

Пожар произошел 19 апреля десятиэтажном доме № 33 на улице Зеленый Лог в Магнитогорске , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жители соседних домов сообщили о возгорании. Квартира почти полностью была объята огнем, а дым был виден во всем микрорайоне. На место прибыли пожарные и машины скорой помощи. Один человек погиб, двое пострадали. 10 жителей дома эвакуировали подразделения МЧС , прибывшие на место происшествия.

«Погибший и пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были без сознания. Сейчас выясняются причины пожара. Скорее всего, речь идет о неосторожном обращении с огнем», — рассказала старший дознаватель ОНД № 2 Марина Михалкина.

Напомним, что недавно двое суток подряд горела сухая трава вторые Челябинском, вблизи от домов Просторов и Белого хутора. Видео пожара разошлось по соцсетям.