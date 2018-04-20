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Магнитогорец погиб на пожаре в многоэтажном доме
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Магнитогорец погиб на пожаре в многоэтажном доме 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Пожар произошел 19 апреля десятиэтажном доме № 33 на улице Зеленый Лог в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Жители соседних домов сообщили о возгорании. Квартира почти полностью была объята огнем, а дым был виден во всем микрорайоне. На место прибыли пожарные и машины скорой помощи. Один человек погиб, двое пострадали. 10 жителей дома эвакуировали подразделения МЧС, прибывшие на место происшествия.
«Погибший и пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были без сознания. Сейчас выясняются причины пожара. Скорее всего, речь идет о неосторожном обращении с огнем», — рассказала старший дознаватель ОНД № 2 Марина Михалкина.
Напомним, что недавно двое суток подряд горела сухая трава вторые Челябинском, вблизи от домов Просторов и Белого хутора. Видео пожара разошлось по соцсетям.
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