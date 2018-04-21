В Барнауле прошли похороны детей, погибших в ТЦ «Зимняя вишня» 

Похороны Арины и Егора Сидоровых, а также их отца Дениса Сидорова, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», прошли в Барнауле 21 апреля.
9-летняя девочка и 15-летний мальчик во время каникул гостили у отца в г. Кемерово. Последний раз они выходили на связь 25 марта, собираясь пойти в ТЦ «Зимняя вишня». Дети и их отец были признаны погибшими по результатам генетической экспертизы, только после этого состоялись похороны.
На церемонию прощания, которая прошла в ритуальном зале на ул. Аносова пришли десятки горожан, а также губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин. Похороны были оплачены из бюджета.
Арину и Егора похоронили на кладбище Бельмесево, из отца — на Новомихайловском кладбище.