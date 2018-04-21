В Барнауле прошли похороны детей, погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Похороны Арины и Егора Сидоровых, а также их отца Дениса Сидорова , погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», прошли в Барнауле 21 апреля.

9-летняя девочка и 15-летний мальчик во время каникул гостили у отца в г. Кемерово . Последний раз они выходили на связь 25 марта, собираясь пойти в ТЦ «Зимняя вишня». Дети и их отец были признаны погибшими по результатам генетической экспертизы, только после этого состоялись похороны.

Арину и Егора похоронили на кладбище Бельмесево, из отца — на Новомихайловском кладбище.