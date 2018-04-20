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МЧС использует беспилотники для обнаружения поджигателей травы в Новосибирской области
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МЧС использует беспилотники для обнаружения поджигателей травы в Новосибирской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ngs.ru
НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Новосибирской области экстренно направило беспилотные летательные аппараты (БЛА) в пять районов, где отмечены массовые поджоги сухой травы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Начальник главка МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов распорядился принять экстренные меры в связи с ухудшением пожарной обстановки. Спутниковый мониторинг за минувшие сутки зафиксировал резкий рост количества и площади термоточек. Чтобы остановить бесконтрольные палы травы, в самые проблемные районы направили беспилотную группировку, которая будет проводить разведку и максимально быстро выявлять поджигателей травы", — говорится в сообщении МЧС.
Беспилотники под управлением спасателей с высоты будут патрулировать территорию и вести фото— и видеофиксацию. Обнаруженные очаги возгорания будут оперативно ликвидировать, а поджигателей привлекут к административной ответственности. Для этого беспилотники будут сопровождать патрульно-контрольные группы в составе представителей государственного пожарного надзора, лесной охраны, МВД и прокуратуры.
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