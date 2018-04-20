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Беспилотники взлетели в небо под Новосибирском в поисках поджигателей травы
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Беспилотники взлетели в небо под Новосибирском в поисках поджигателей травы 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
МЧС экстренно отправило спасателей с беспилотниками на поиски поджигателей травы под Новосибирском.
За последние сутки в регионе участились пожары — по официальным данным, трава горела 57 раз.
«Чтобы остановить бесконтрольные палы травы, в самые проблемные районы направили беспилотную группировку, которая будет проводить разведку и максимально быстро выявлять поджигателей Принято решение передислоцировать беспилотные летательные аппараты в пять наиболее горимых районов Новосибирской области: Доволенский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский и Чулымский», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В ведомстве пояснили, что беспилотники будут с высоты патрулировать территории, снимать их на фото и видео и искать пожары. Это поможет спасателям быстро потушить загоревшуюся траву.
«Беспилотники будут сопровождать патрульно-контрольные группы, в состав которых включены представители госпожнадзора, лесной охраны, сотрудники МВД и прокуратуры. При поимке с поличным на поджигателей составят протоколы об административной ответственности», — добавили в МЧС.
Спасатели уточнили, что будут наказывать не только тех нарушителей, которые поджигают траву и разводят опасные костры, но и тех, кто не убирает территории от мусора и сухой травы.
В конце прошлого месяца под Новосибирском прошли тренировки «лесного спецназа», который тушит лесные пожары.
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