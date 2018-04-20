В Ростовской области приостановлена работа 9 торговых центров

По решению суда в Ростове-на-Дону и Новочеркасске приостановлена эксплуатация девяти объектов с массовым пребыванием людей. По словам полпреда Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, проводимые в Южном федеральном округе экстренные комплексные проверки выявили сотни нарушений пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Ростовской области

«ФедералПресс» напоминает, что в конце марта губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить в Ростовской области пожарную безопасность в ТЦ.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в донском регионе выявлены нарушения требований пожарной безопасности на 29 объектах. Некоторое из них, по решению суда, приостановлении свою работы до устранения нарушений, по другим применена обеспечительная мера «временный запрет деятельности». Документы по пяти объектам в Ростове направлены в суд для приостановки деятельности.