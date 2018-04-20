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Жительнице Алтайского края, потерявшей детей в ТЦ Кемерова, окажут помощь
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Жительнице Алтайского края, потерявшей детей в ТЦ Кемерова, окажут помощь 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Жительнице Алтайского края, чьи дети погибли при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», выделили материальную помощь в размере 2 миллионов рублей.
Распоряжение о выделении средств подписал губернатор края Александр Карлин
16-летний сын и 10-летняя дочь Оксаны Сидоровой, которые проживали вместе с матерью в Алтайском крае, на весенние каникулы поехали в Кемерово к отцу. В день трагедии они вместе с отцом находились в торговом центре.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
АиФ — Алтай: последние новости
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