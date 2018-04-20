Ещё
Выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни» мальчика выписали из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни» мальчика выписали из больницы 

Lenta.ru 1 час назад
11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове при попытке убежать от пожара, выписался из больницы. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель Областной детской клинической больницы.
«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — рассказал он.
У юного пациента при поступлении диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.
При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Его опекуном станет бабушка.
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором из-за халатности должностных лиц и множества нарушений противопожарных норм, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправная проводка, по другой — поджог. По факту произошедшего расследуется несколько уголовных дел, арестованы семь человек.
Столько большое число жертв связано с тем, что во время пожара пути эвакуации были отрезаны из-за токсичных веществ в воздухе. При этом на самостоятельную эвакуацию с четвертого этажа у людей было не более пяти минут. Посетители могли выйти из здания в два раза быстрее, если бы там работали сигнализация, системы оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения и эвакуационные выходы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1021
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой59
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США148
Первый легальный бордель открывается в России325
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение695
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение