МЧС предупреждает о риске возникновения пожаров из-за майнинга

Майнинг криптовалюты создает вероятность возникновения пожаров, к такому выводу пришли специалисты центра мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия» МЧС России . Их отчет есть в распоряжении РИА «Новости»

Как отмечает центр «Антистихия», из-за майнинга (производства криптовалюты), которое происходит с использованием компьютеров, растет нагрузка на электросети, а они на это не рассчитаны. В итоге увеличивается риск возникновения аварий на электросетях, что, в свою очередь, создает вероятность возникновения пожаров.

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — центр «Антистихия» — был образован 1 июля 1999 года и стал правопреемником Всероссийского центра наблюдения и лабораторного контроля.

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