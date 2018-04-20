Ещё
В Искитимском районе женщину и ребенка искали ночью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Искитимском районе женщину и ребенка искали ночью 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Искитимском районе НСО женщина ушла с ребенком ночью в лес по неизвестным причинам. Об этом сообщает группа «АСС НСО».
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Спасатели Искитимского отряда отправились на поиски молодой женщины, которая родилась в 1987 году. С собой она взяла свою дочь.
Ровно в полночь 20 апреля спасатели, пожарные, полицейские, а также местные жители начали искать женщину и ребенка. Для этого они обследовали лесную зону неподалеку от населенных пунктов Виноград, Чащино, Нововоскресенка, Шурыгино. Женщину обнаружили местные жители я признаками переохлаждения. Женщину и ребенка передали бригаде скорой помощи.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Пожар со взрывом газовых баллонов ликвидировали в Новосибирске В НСО мужчина поехал рыбачить и утонул вместе с вездеходом Новосибирские спасатели эвакуировали подростков с дрейфующей по Ине льдины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1028
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой59
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США148
Первый легальный бордель открывается в России326
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение695
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение