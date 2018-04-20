В Искитимском районе женщину и ребенка искали ночью

В Искитимском районе НСО женщина ушла с ребенком ночью в лес по неизвестным причинам. Об этом сообщает группа «АСС НСО».

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 апреля. Спасатели Искитимского отряда отправились на поиски молодой женщины, которая родилась в 1987 году. С собой она взяла свою дочь.

Ровно в полночь 20 апреля спасатели, пожарные, полицейские, а также местные жители начали искать женщину и ребенка. Для этого они обследовали лесную зону неподалеку от населенных пунктов Виноград, Чащино, Нововоскресенка, Шурыгино. Женщину обнаружили местные жители я признаками переохлаждения. Женщину и ребенка передали бригаде скорой помощи.