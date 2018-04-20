Упавший из окна горящей «Зимней вишни» 11-летний мальчик выписан из больницы

Ребенок потерял в пожаре родителей и младшую сестру.

Мальчика, который получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», выписали из больницы в пятницу, 20 апреля.

— Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации, — сообщил представитель Областной детской клинической больницы.

Под наблюдением врачей в медицинском учреждении ребенок провел около месяца, отмечает РИА Новости . Повторная реабилитация ему назначена на конец мая. Ранее стало известно, что опекуном 11-летнего мальчика станет его бабушка.

Известно, что во время пожара в кемеровском торговом центре отец вытолкнул сына в окно. Мальчик получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения, ушибы печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения и рваную рану щечной области. В пожаре погибли его родители и сестра (подробнее…).

У ребенка остались обе бабушки, одна из которых станет его опекуном. Певец Филипп Киркоров сообщил, что готов оказать помощь семье мальчика.

Кемерово … Страшное горе и чудовищная трагедия… скорблю, соболезную родным и близким и молюсь И верю, что виновные будут наказаны! На фото семья 11-летнего Серёжи, который смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, это помочь выкарабкаться! #кемерово #трагедия #горе

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

26 Мар 2018 в 2:35 PDT ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

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