В Волгограде запретили останавливать машины на проспекте Ленина

Волгоградским автомобилистам с сегодняшнего дня запретят останавливаться и парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах.

— Перед чемпионатом мира по футболу в городе меняется дорожная схема, — сказано на сайте администрации Волгограда . — Знак «Остановка запрещена» будет действовать на Первой Продольной магистрали от улицы Рабоче-Крестьянская до границы с Краснооктябрьским районом. Недоступным для остановки и парковки станет и участок от улицы Глазкова в Центральном районе до Кубинской в Краснооктябрьском.

Нарушителям, которые все же рискнут поставить свою машину у обочины, пригрозили недремлющим эвакуатором. О том, когда с проспекта Ленина снимут все ограничения, на сайте администрации не сказано ни слова.

Искать альтернативные места парковки волгоградским водителям придется и во время тестового матча на новом стадионе. Горожанам советуют или вовсе отказаться от машин, или занять место на стоянке у торгового центре «Стройград» и ТРЦ «Европа Сити Молл».