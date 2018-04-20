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В Волгограде запретили останавливать машины на проспекте Ленина
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В Волгограде запретили останавливать машины на проспекте Ленина 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградским автомобилистам с сегодняшнего дня запретят останавливаться и парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах.
— Перед чемпионатом мира по футболу в городе меняется дорожная схема, — сказано на сайте администрации Волгограда. — Знак «Остановка запрещена» будет действовать на Первой Продольной магистрали от улицы Рабоче-Крестьянская до границы с Краснооктябрьским районом. Недоступным для остановки и парковки станет и участок от улицы Глазкова в Центральном районе до Кубинской в Краснооктябрьском.
Нарушителям, которые все же рискнут поставить свою машину у обочины, пригрозили недремлющим эвакуатором. О том, когда с проспекта Ленина снимут все ограничения, на сайте администрации не сказано ни слова.
Искать альтернативные места парковки волгоградским водителям придется и во время тестового матча на новом стадионе. Горожанам советуют или вовсе отказаться от машин, или занять место на стоянке у торгового центре «Стройград» и ТРЦ «Европа Сити Молл».
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