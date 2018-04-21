В Волгограде перекрыли проспект Ленина и улицу Кубинскую

Проспект Ленина, от 7-ой Гвардейской и до площади Возрождения, перекрыт сотрудниками ГИБДД для безопасности болельщиков, покидающих стадион «Волгоград Арена» после первого тестового матча.

— Личные автомашины разворачивают в объезд уже на перекрестке с 7-ой Гвардейской, — сообщили V1.ru автомобилисты, — Не пускают даже тех, кто живет в перекрытой из-за футбола зоне. От этого на перекрестке уже не раз возникали словесные конфликты. Пропускают только общественный транспорт.

Аналогичным образом оказалась перекрыта и улица Кубинская — полоса ведущая к проспекту Ленина перекрыта конусами и дорожными ограждениями. Все автомашины разворачивают на вторую продольную магистраль и на Кубинской и Менделеева уже возникла значительная пробка.

V1.ru ведет онлайн-трансляцию с первого тестового матча на «Волгоград Арене», где подробно рассказывает обо всем, что происходит на стадионе и возле него.