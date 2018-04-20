Пять человек погибли при пожаре в частном доме на Алтае 

Пять человек погибли во время пожара частного дома в селе Косиха Алтайского края. Следователи региона выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в пресс‐службе СУ Следственного Комитета РФ по Алтайскому краю.
По данным правоохранительных органов, частный дом загорелся ночью 20 апреля в селе Косиха. Внутри находились пять человек, которые погибли от отравления угарным газом. В связи с их гибелью Следственный комитет проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте происшествия работают следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
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