В Сургуте горел торговый центр «Богатырь»

Сообщение о задымлении в торговом центре на улице 30 лет Победы поступило в диспетчерскую службу 19 апреля в 16:28. Через несколько минут пожарные расчеты уже были у здания магазина.

Как отметили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре: «Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России».

По некоторым данным, на крыше торгового центра шли ремонтные работы. От инструментов искра могла попасть на деревянные балки, сообщает СТВ. Площадь возгорания оценивается в 5 кв.м.

Эвакуация посетителей и работников из торгового центра прошла четко. По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещение в связи с вероятностью пожара. Никто не пострадал.