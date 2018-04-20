Заповедник «Столбы» с 1 мая могут закрыть для посещения туристов

С 1 мая и ориентировочно до 15 июня заповедник «Столбы» прекратит выдачу разрешений на посещение буферной зоны заповедника. Более того, возможно, будет закрыта для посетителей и туристическая зона, сообщают в заповеднике.

Дело в том, что за последние годы на «Столбах» сложилась сложная пожароопасная обстановка: на более 70% территории отмечаются первый и второй классы природной пожарной опасности. Это произошло в первую очередь из-за того, что погибла большая часть пихтовых деревьев, которые стоят сухими и в любой момент могут загореться.

Не смотря на то, что с 10 апреля на территории заповедника открыт пожароопасный сезон и усидены меры противопожарной обстановки, если установиться сухая, жаркая и ветреная погода на продолжительный срок сотрудникам заповедника придется закрыть заповедник, чтобы не допустить лесных пожаров.

«На территории заповедника категорически запрещается пользоваться огнем, будь то костер, мангал, горелка и т.п, а также мусорить, ведь мусор, особенно стекло, может стать причиной пожара, равно как и брошенный окурок или спичка», — предупреждают в отделе охраны заповедника.

За нарушение предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей, а если будет причинен ущерб природному комплексу, то сумма штрафа может достигать нескольких десятков тысяч рублей.