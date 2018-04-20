В Саракташе в результате пожара погиб мужчина

Накануне в Саракташе на ул. Кирова загорелся жилой дом и надворные постройки. После того, как возгорание площадью почти 50 кв метров потушили, спасатели обнаружили на кухне тело 56-летнего хозяина дома.

В региональном отделении МЧС сообщают, что огнеборцы тушили пожар более двух часов. Огонь уничтожил кровлю жилого дома, сарай и летнюю кухню. Для борьбы с пламенем пришлось привлечь 9 человек и 4 единицы техники.

Соседи погибшего отмечают, что мужчина злоупотреблял алкоголем. По факту пожара правоохранители проводят дознание.