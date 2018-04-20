Ещё
В Саракташе в результате пожара погиб мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саракташе в результате пожара погиб мужчина 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Саракташе на ул. Кирова загорелся жилой дом и надворные постройки. После того, как возгорание площадью почти 50 кв метров потушили, спасатели обнаружили на кухне тело 56-летнего хозяина дома.
В региональном отделении МЧС сообщают, что огнеборцы тушили пожар более двух часов. Огонь уничтожил кровлю жилого дома, сарай и летнюю кухню. Для борьбы с пламенем пришлось привлечь 9 человек и 4 единицы техники.
Соседи погибшего отмечают, что мужчина злоупотреблял алкоголем. По факту пожара правоохранители проводят дознание.
ProOren: последние новости
В Оренбурге на Красногорской пожарные тушат жилой дом В Оренбурге на ул. 75 Линия огнеборцы спасли 12 человек В Кувандыке произошел пожар в жилом доме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники1036
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой59
Первый легальный бордель открывается в России326
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США149
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение695
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
01:10
В столице начнут тестировать прокат самокатов
Новости Москвы
01:00
Восемь переулков в центре благоустроят
Новости Москвы
00:31
Москва готова к параду на Красной площади
Новости Москвы
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение