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Мальчика, выпрыгнувшего из горящего ТЦ в Кемерово, выписали из больницы
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Мальчика, выпрыгнувшего из горящего ТЦ в Кемерово, выписали из больницы 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 20 апр — РИА Новости. Врачи в пятницу выписали 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после того, как он выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель Областной детской клинической больницы.
При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика.
"Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации", — сообщил собеседник агентства.
В детской областной больнице мальчик провел почти месяц. Повторная реабилитация ребенка назначена на конец мая.
Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в Кемерово сейчас остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ 18-летний парень.
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