Мальчика, выпрыгнувшего с 4-го этажа при пожаре в «Зимней вишне», выписали из больницы

Врачи выписали из больницы 11-летнего Сережу Москаленко, который 25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

выпрыгнул

с четвертого этажа, сообщили ТАСС в пятницу, 20 апреля, в Областной детской клинической больнице.

"Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть Пока на осмотры он будет приезжать в собственную поликлинику и через месяц — в конце мая — он будет проходить повторный реабилитационный курс в нашем центре «Золотая рыбка», — сказали в медучреждении.

"Состояние мальчика превосходное, дальнейшее лечение ему не требуется, сегодня его выписали. В последующем ему будет необходимо пройти курс реабилитации", — сообщили

в больнице.

При пожаре Сережа Москаленко выпрыгнул с четвертого этажа, его родители и младшая сестра погибли. Подросток получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. Все это время он проходил курс лечения в больнице, с ним находились его бабушки. Через неделю после пожара ребенку сообщили о гибели родных.

Еще один пострадавший — 18-летний Иван Заварзин , также спрыгнувший с четвертого этажа «Зимней вишни», находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. В медучреждении ТАСС сообщили, что «сегодня [в пятницу, 20 апреля] его готовят к выписке». «Также ему предстоит пройти курс реабилитации», — добавили в больнице.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, из них 27 детей.