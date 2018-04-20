В Якутии создали резервный фонд в 120 млн рублей для ликвидации возможных ЧС

ЯКУТСК , 20 апреля. / ТАСС /. Власти Якутии сформировали резервный фонд для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в размере 120 млн рублей. Как сообщил ТАСС в пятницу председатель регионального госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев, средства фонда, предусмотрены в том числе для оказания помощи пострадавшим от паводка.

Ранее сообщалось, что в ходе паводка существует угроза подтопления до 116 населенных пунктов Якутии, в том числе в отдаленных и арктических районах. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в конце мая — начале июня на территории региона ожидается сухая погода, что повышает риски возникновения и распространения лесных пожаров.

"Резервный фонд формируется из государственного бюджета республики. В частности, из этих средств планируется оказание помощи пострадавшим от паводка. Предусмотрено около 120 млн рублей. Пока необходимости в дополнительном финансировании нет, все будет зависеть от фактических обстоятельств", — сказал Зайцев.

Он пояснил, что первичная помощь пострадавшим от паводка составит от 5 до 20 тыс. рублей. «Этим вопросом занимается дирекция по ликвидации паводков. В регионе четко налажен механизм оказания помощи, все структуры реагируют слаженно», — добавил руководитель комитета.

Районные администрации региона проводят разъяснительную работу среди населения о правилах эвакуации при ЧС. «В частности, особое внимание уделяется эвакуации людей во временные пункты пребывания. Кроме того, по первому сигналу население и хозяйства должны быть готовы к эвакуации скота на безопасные участки», — отметил он.