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В Якутии создали резервный фонд в 120 млн рублей для ликвидации возможных ЧС
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В Якутии создали резервный фонд в 120 млн рублей для ликвидации возможных ЧС 

ТАСС 39 минут назад
ЯКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии сформировали резервный фонд для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в размере 120 млн рублей. Как сообщил ТАСС в пятницу председатель регионального госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев, средства фонда, предусмотрены в том числе для оказания помощи пострадавшим от паводка.
Ранее сообщалось, что в ходе паводка существует угроза подтопления до 116 населенных пунктов Якутии, в том числе в отдаленных и арктических районах. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в конце мая — начале июня на территории региона ожидается сухая погода, что повышает риски возникновения и распространения лесных пожаров.
"Резервный фонд формируется из государственного бюджета республики. В частности, из этих средств планируется оказание помощи пострадавшим от паводка. Предусмотрено около 120 млн рублей. Пока необходимости в дополнительном финансировании нет, все будет зависеть от фактических обстоятельств", — сказал Зайцев.
Он пояснил, что первичная помощь пострадавшим от паводка составит от 5 до 20 тыс. рублей. «Этим вопросом занимается дирекция по ликвидации паводков. В регионе четко налажен механизм оказания помощи, все структуры реагируют слаженно», — добавил руководитель комитета.
Районные администрации региона проводят разъяснительную работу среди населения о правилах эвакуации при ЧС. «В частности, особое внимание уделяется эвакуации людей во временные пункты пребывания. Кроме того, по первому сигналу население и хозяйства должны быть готовы к эвакуации скота на безопасные участки», — отметил он.
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