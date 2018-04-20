В поселке Гэюйчэн зацвели персиковые и яблоневые сады

Шицзячжуан, 19 апреля / Синьхуа / — Недавно в поселке Гэюйчэн района Аньцы городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ зацвели сады персиков площадью около 700 га и яблонь замечательных площадью около 70 га.

Множество туристов приехали полюбоваться этим чудесным зрелищем.

Шицзячжуан, 19 апреля /Синьхуа/ — Недавно в поселке Гэюйчэн района Аньцы городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ зацвели сады персиков площадью около 700 га и яблонь замечательных площадью около 70 га.

Множество туристов приехали полюбоваться этим чудесным зрелищем.

Шицзячжуан, 19 апреля /Синьхуа/ — Недавно в поселке Гэюйчэн района Аньцы городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ зацвели сады персиков площадью около 700 га и яблонь замечательных площадью около 70 га.

Множество туристов приехали полюбоваться этим чудесным зрелищем.