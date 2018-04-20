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В РФ объявлен риск пожаров из-за майнинга криптовалют
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МЧС предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Майнинг криптовалют может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Центре «Антистихия» МЧС России.
Эксперты отметили, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, из-за чего, как следствие, растет нагрузка на не рассчитанные на это электрические сети. В этом случае повышаются риски возникновения пожаров.
7 февраля в результате пожара в городе Артем восемь квартир многоэтажки полностью выгорели, еще десятки оказались залиты водой. По одной из версий, причиной возгорания стал перегрев электросетей из-за майнинга — в одной из квартир было найдено оборудование, схожее по габаритам с оборудованием для добычи криптовалют.
1 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские законы не должны препятствовать развитию в стране big data, электронной коммерции и распределенного реестра. Распределенный реестр — выстроенная по определенным критериям база данных, под это определение попадает в том числе блокчейн, на котором работает биткоин.
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