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Общественники обнаружили в Ленинском районе Красноярска нелегальную свалку
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Общественники обнаружили в Ленинском районе Красноярска нелегальную свалку 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Общественники нашли в Ленинском районе Красноярска несанкционированную свалку площадью 9 тыс.кв. метров.
В ходе рейда активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями министерства экологии края обнаружили на территории правобережного района коммунальные отходы: залежи пластмассы, различную тару, упаковки, строительный мусор и многое другое. По итогам проверки общественники отправят запрос в администрацию Ленинского района.
Напомним, накануне жители Канска жаловались на то, что в районе деревни Курыш горит самая крупная свалка отходов лесопиления. Сильный дым распространялся на город.
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