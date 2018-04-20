В Техасе горит нефтеперерабатывающий завод

Вечером 19 апреля на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Техас-Сити (штат Техас, США ) произошло возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные сообщил телеканал Fox-46, ссылаясь на представителя компании.

Как уточняется, пожар произошел около 17:00 по местному времени (1:00 пятницы по времени Москвы ). Сейчас на месте происшествия работают группы быстрого реагирования, передает ТАСС

Местным жителям предложили занять ближайшее укрытие, но позднее эта рекомендация была отменена. Пока ничего не сообщается о причине возгорания.