Сотрудники МЧС локализовали пожар в Щербинке 

Пожар происходит в одноэтажном здании из кирпича.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что в городском округе Щербинка произошел пожар. Площадь возгорания в настоящий момент устанавливается.
— На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар удалось локализовать в 00:41, — поясняется на официальном сайте ведомства.
Согласно данным МЧС, случился пожар по адресу: Щербинка, шоссе Остафьевское, дом №1.
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