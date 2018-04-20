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Пожар потушили в одноэтажном здании в Щербинке
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Пожар потушили в одноэтажном здании в Щербинке 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
В ночь на пятницу в Щербинке произошел пожар в одноэтажном здании, спасателям удалось ликвидировать возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
«В 00:01 в пятницу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Щербинка, шоссе Остафьевское, дом 1, происходил пожар в одноэтажном кирпичном с мансардой здании», — говорится в сообщении.
В 00:41 пожар локализовали, а в 01:02 — ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по указанному адресу находится магазин фейерверков.
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