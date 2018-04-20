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В Щербинке загорелся магазин фейерверков
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В Щербинке загорелся магазин фейерверков 

Газета.Ru 24 минуты назад
В Щербинке загорелся магазин фейерверков, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По адресу: Остафьевское шоссе, д. 1 произошел пожар в помещении магазина фейерверков. От возгорания начались взрывы фейерверков. Частично обрушилась кровля здания", — сказал он.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве подтвердили факт пожара по указанному адресу, не уточнив подробностей.
В 2016 году под Екатеринбургом произошел пожар на складе с пиротехникой. Вскоре после возгорания пиротехника начала взрываться. Площадь возгорания возросла до 1,5–2 тыс. кв. м.
Как отметил представитель полиции, над складом наблюдается настоящий фейерверк.
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