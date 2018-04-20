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Два пожара потушили в городском округе Дзержинск 19 апреля
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Два пожара потушили в городском округе Дзержинск 19 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, в 08:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании в подъезде многоквартирного дома в Дзержинске. На место происшествия были направлены 13 спасателей. В результате пожара обгорели электрощит и двери на площади 6 кв. м.
В 18:39 стало известно о загорании в дома-дачи в поселке Северный В результате пожара сгорели дом-дача и хозяйственные постройки. В тушении пожара было задействовано 20 огнеборцев.
Напомним, торговый киоск сгорел ночью 13 апреля в Дзержинске.
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