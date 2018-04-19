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Спасатели ЮВАО эвакуировали с крыши пострадавшего
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Спасатели ЮВАО эвакуировали с крыши пострадавшего 

Префектура Юго-Восточного административного округа 53 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
57 человек личного состава — пожарных 201-го и 209-го пожарно-спасательных отрядов ГКУ «ПСЦ» — и 11 единиц пожарной техники было задействовано в пожарно-тактических учениях по ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ в одном из ТРЦ ЮВАО.
По легенде возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в баре кинотеатра, расположенного на третьем этаже ТЦ. В результате в здании образовалось сильное задымление, появилась угроза распространения пожара на другие помещения. Сработала автоматическая пожарная сигнализация с оповещением людей о пожаре. Работникам торгово-развлекательного центра не удалось самостоятельно ликвидировать возгорание, возникло плотное задымление.
Пожарно-спасательные расчеты оперативно произвели боевое развертывание, обнаружили очаг возгорания, провели эвакуацию пострадавших с крыши здания, а также заблокированных людей из задымленной зоны. Один из двух пострадавших (по сценарию) людей был эвакуирован с крыши здания с помощью альпинистского снаряжения. Затем спасенных передали медикам.
— Подобные учения совершенствуют тактические навыки руководящего состава Московского пожарно-спасательного гарнизона, повышают эффективность взаимодействия пожарных и спасателей с медицинскими и аварийными службами города, а также с администрацией объектов с массовым пребыванием людей, — сообщил первый заместитель начальника Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Павел Алавин.
В результате проведенных учений на эвакуацию 1 390 человек из здания ТРЦ спасателям потребовалось всего семь минут.
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