Уникальная операция: в Рязани охотников отрезало от мира половодьем

Уникальную операцию провели рязанские спасатели. Они эвакуировали одиннадцать охотников, которые оказались отрезанными от внешнего мира половодьем.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

Группа отправилась в пойму реки еще неделю назад. Но вернуться самостоятельно шансов у них уже не было — вода вышла из берегов. Люди вместе с техникой оказались заблокированы.

Когда приехали спасатели, они отказались эвакуироватьс на лодке и бросать свои автомобили. Охотникам пошли навстречу: технику вывезли на специальной машине-амфибии.