Уникальная операция: в Рязани охотников отрезало от мира половодьем 

Уникальную операцию провели рязанские спасатели. Они эвакуировали одиннадцать охотников, которые оказались отрезанными от внешнего мира половодьем.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
Группа отправилась в пойму реки еще неделю назад. Но вернуться самостоятельно шансов у них уже не было — вода вышла из берегов. Люди вместе с техникой оказались заблокированы.
Когда приехали спасатели, они отказались эвакуироватьс на лодке и бросать свои автомобили. Охотникам пошли навстречу: технику вывезли на специальной машине-амфибии.
Стоит отметить, что текущей весной Россия оказалась под сильным одновременным ударом огня и воды. В десятках населенных пунктов борются с подступающей водой, а в Сибири и Приморье полыхают лесные пожары. Спасательные службы по всей стране работают над сдерживанием стихий и устраняют последствия. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ