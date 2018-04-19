Глеб Никитин: «Мы будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности»

«Мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин , комментируя итоги заседания регионального правительства 19 апреля.

«Сегодня был рассмотрен важнейший вопрос, связанный с проведением ГУ МЧС по Нижегородской области проверок ТРЦ и иных учреждений с массовым пребыванием людей с точки зрения соблюдения пожарной безопасности. Работа эта продолжается. Было написано большое количество предписаний по устранению нарушений, деятельность некоторых объектов Управление предлагает приостановить», — подчеркнул глава региона.

По словам Глеба Никитина, закрытие торговых центров доставит неудобство жителям близлежащих домов, но на компромиссы идти нельзя. «Мы будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — заявил глава Нижегородской области.

Врио начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергей Воронцов сообщил о проведении 318 проверок, 98% из которых них осуществлялись совместно с органами прокуратуры . В первую очередь были отработаны наиболее крупные торгово-развлекательные комплексы, имеющие на своих площадях кинотеатры и детские игровые площадки.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в общей сложности было выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности. Наиболее характерными нарушениями являются неисправность автоматических систем противопожарной защиты, отсутствие аварийного (эвакуационного) освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, торговым оборудованием и товаром, закрытие дверей эвакуационных выходов на ключ.

Таким образом, 23 торговых центра могут быть временно закрыты, пока не устранят требования пожарной безопасности. Среди них ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк»и ТРЦ «РИО».