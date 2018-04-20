В Нижегородской области выявили 23 опасных торговых центра

Нижегородской области обнаружили 23 крупных торговых центра, где не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Об этом стало известно известно на заседании регионального правительства.

«Это, конечно, может доставить определенные неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками, но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин

По словам врио начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергея Воронцова, наиболее характерными нарушениями являются неисправность автоматических систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения и дымоудаления), отсутствие аварийного (эвакуационного) освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, торговым оборудованием и товаром, закрытие дверей эвакуационных выходов на ключ.

Всего проверяющие зафиксировали 4333 нарушения требований пожарной безопасности. Среди 23-х крупных торговых объектов, работа которых может быть временно приостановлена: ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк», ТРЦ «РИО».