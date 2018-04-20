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В Нижегородской области могут временно закрыть 23 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
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В Нижегородской области могут временно закрыть 23 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижегородской области могут приостановить работу 23 крупных торговых центров из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает «Реальное время».
Об этом сказал врио начальника ГУ МЧС по региону Сергей Воронцов на заседании регионального правительства.
В частности, речь идёт о ТЦ «Муравей», «Открытый материк», «Рио».
«Это, конечно, может доставить определённые неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками, но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жёстко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности», — отметил глава региона Глеб Никитин.
В общей сложности в области проведено 318 проверок, 98% из них — совместно с органами прокуратуры. Обнаружено 4 333 нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.
RT на русском: последние новости
В Кишинёве произошёл пожар в торговом центре Источник: более 600 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за возгорания В Свердловской области назвали ТЦ, где выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности
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