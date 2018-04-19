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Лучших юных пожарных выберут в Нижегородской области
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Лучших юных пожарных выберут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЛучших юных пожарных выберут в Нижегородской области20 апреля в 10.00 на базе школы № 5 в Кстове состоится финал второго областного смотра–конкурса дружин юных пожарных Нижегородской области «Горячие сердца». Мероприятие состоится в рамках проведения Года культуры безопасности и в преддверии Дня пожарной охраны России.
За право называться лучшей дружиной юных пожарных Нижегородской области будут бороться 11 команд из 10 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Основная цель этого конкурса — привлечь внимание детей к навыкам основ безопасности, популяризации профессии пожарного, спасателя и пожарно-спасательного спорта. Важно, чтобы дети научились в любой чрезвычайной ситуации быстро и четко принимать правильные решения.
Организаторами конкурса стали министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области совместно с нижегородским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.
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