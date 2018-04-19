Новую парковку создадут на территории поселения Новофедоровское

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На территории Новофедоровского проведут работы по обустройству парковочных мест, рассказали 19 апреля в администрации поселения.

— В 2018 году в деревне Кузнецово на улице Тимуровская, дом №1 возле многоквартирного жилого дома будет обустроена автомобильная парковка площадью 367 квадратных метров. По этому же адресу будет проведен ремонт газона. Работы планируется выполнить до 1 августа., — сообщил заместитель главы администрации Новофедоровского Сергей Молчанов

В настоящий момент на территории поселения Новофедоровское проходит благоустройство в рамках общегородского месячника.