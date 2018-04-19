Как в Перми детский центр «Октябрь» закрывали. Восстанавливаем хронологию событий

Сегодня пермские судебные приставы опечатали все входы в детский развлекательный центр «Октябрь». Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности. Посетители расстроены, руководство в недоумении. Проверка МЧС была, но документов о нарушениях в «Октябре» не получали, а о закрытии узнали от журналистов.

Приставы зашли в здание чуть позже 11 часов утра

Детский центр «Октябрь» открылся всего год назад в здании бывшего кинотеатра. Здесь разместились кафе, горки, батуты, скалодром, аттракционы. В конце марта, после трагедии в Кемерово , где из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, по всей России начались массовые проверки торговых комплексов, театров, цирков и детских развлекательных центров. В «Октябрь» МЧС и прокуратура пришли с инспекцией в начале апреля. А сегодня выяснилось, что здание необходимо закрыть по решению суда.

Приставам пришлось ждать директора центра у входа

Судебные приставы вместе с журналистами пришли сюда чуть позже 11 часов утра. Вход в детский центр оборудован турникетом — попасть внутрь можно только с пропуском. Поэтому незваным гостям пришлось ждать руководство «Октября» в холле.

К нам вышла директор центра Екатерина Гальчик. Судебные приставы заявили ей, что здание должно быть опечатано.

Директор центра узнала о закрытии сегодня утром от журналистов

— На исполнение поступил документ о приостановлении деятельности детского развлекательного центра «Октябрь», — пояснили приставы. — В ходе проверки прокураты и МЧС были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Документ подлежит немедленному исполнению.

Однако руководство детского центра не пожелало останавливать работу и старалось любыми способами отложить закрытие центра. Сначала Екатерина Гальчик обратила внимание приставов на то, что постановление выписано на ООО «Аватар-Парк», а его руководителя Дениса Плотникова на месте не было. Потом упирала на то, что в документе написано о приостановлении работы развлекательного центра, а в помещении находится еще точка розничной торговли и общественного питания — детское кафе и лавка с игрушками, а о запрете на их работу ничего не сказано.

— Хочу сказать, что мы не получали никакого иска, — сообщила Гальчик. — И о результатах проверки мы слышим первый раз.

В документах у приставов не были прописаны конкретные нарушения

Спустя десять минут переговоров приставам все же удалось попасть внутрь, но журналистов попросили ждать перед турникетом.

После полудня вышли несколько мам с детьми. Конечно, ребята были расстроены сорванным отдыхом. В качестве компенсации родителям выдали сертификат на посещение детского центра в течение ближайших трех месяцев.

Выдержка из книги жалоб и предложений

Еще час дирекция и приставы обсуждали вопросы с документами и пересчитывали двери. После 13:00 из здания начали выходить сотрудники.

— Нам ничего не обозначили, мы не проинформированы, что у нас что-то не так, — повторяет маркетолог «Октября» Елизавета Костарева. — А сейчас нам говорят, что надо отключить систему пожарной безопасности, чтобы оставить нам открытым один запасной выход. Они же все под системой безопасности.

Здесь работает кафе

И коиск с игрушками

Когда все сотрудники вышли, приставы всё-таки начали опечатывать все двери. А их в «Октябре» 11. Процесс занял почти 40 минут. На каждую дверь клеящим карандашом наклеивалась полоска бумаги с печатью, номером дела и сегодняшней датой. Сверху эта полоска повторно прилеплялась скотчем.

Опечатывание дверей началось около 13:30 Сохранность пломб приставы будут проверять каждый день.

— Руководство «Октября» не согласно с приостановлением работы развлекательного центра и будет отстаивать свои права в суде, — заявили в детском центре. — Для всех сотрудников это стало полной неожиданностью и ударом по репутации. Дети — основные посетители развлекательно центра. Для их безопасности с момента открытия мы принимаем все меры: центр оборудован автоматической системой оповещения, пожарной сигнализацией, автоматической разблокировкой дверей, системой аварийного освещения. Персонал проинструктирован, аттестован. На данный момент мы доподлинно не знаем, на основании чего выставлено постановление, решение может быть основано не на претензиях к пожарной безопасности. Судебного разбирательства не было. До решения суда приостановление работы центра мы считаем незаконным и будем отстаивать свои права. Нам важны репутация «Октября» и доверие гостей развлекательного центра, которым действия прокуратуры наносят безусловный урон.

Процесс оказался очень долгим

Уже после опечатывания входов в здание 59.ru дали комментарий в прокуратуре Свердловского района.

— Всего выявлено более 30 нарушений требований пожарной безопасности. Помещения не оборудованы автоматической системой пожаротушения, окна закрыты наглухо и эвакуация через них невозможна. Запоры на путях эвакуационных выходов не обеспечивают свободного открывания, — говорят в ведомстве. — Поэтажные планы не соответствуют требованиям. Непонятно, куда эвакуироваться. Здание старое и имеются деревянные конструкции, не обработанные огнезащитным составом. В отделке применены материалы с невыясненной степенью пожароопасности.

Кнопка пожарной сигнализации есть

Стоит отметить, что суд действительно еще не завершен. 16 апреля лишь было принято решение о закрытии центра в качестве обеспечительной меры Сейчас его работа приостанавливается на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств. Судебное разбирательство продолжится.

У пожарных есть претензии к планам эвакуации

— Всего в Прикамье было запланировано проверить 640 объектов, из которых: торговые и развлекательные центры — 278, объекты культуры — 141, спортивные объекты — 73, досуговые детские организации — 50, культурно-зрелищные объекты, в т.ч. крупные кинотеатры — 24, иные объекты с массовым пребыванием людей — 74, — сообщают в краевом МЧС. — К 18 апреля проверены 458 объектов, из них 105 торговых центров.