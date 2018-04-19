Ставропольцам разрешили жарить шашлыки во дворах многоэтажных домов

Шашлыки можно жарить прямо во дворах высоток, но при этом нужно помнить о правилах противопожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в министерстве ЖКХ края.

С 16 апреля на Ставрополье действует особый противопожарный режим.

О нем нельзя забывать и при жарке шашлыков.

Можно установить мангал во дворе многоквартирного дома, но он должен находиться не ближе 50 метров к ближайшему зданию.

А вот готовить любимое народное блюдо на балконе или на крыше дома категорически запрещено.

За это грозит большой штраф — до 400 тысяч рублей.

Нельзя разводить огонь возле детских площадок.

Специалисты советуют использовать не дрова, а уголь.

Обязательно нужно запастись водой или огнетушителем, ведь в случае причинения вреда здоровью людей или материального ущерба шашлычникам грозит до двух лет лишения свободы.