Ещё
Ставропольцам разрешили жарить шашлыки во дворах многоэтажных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольцам разрешили жарить шашлыки во дворах многоэтажных домов 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шашлыки можно жарить прямо во дворах высоток, но при этом нужно помнить о правилах противопожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в министерстве ЖКХ края.
С 16 апреля на Ставрополье действует особый противопожарный режим.
О нем нельзя забывать и при жарке шашлыков.
Можно установить мангал во дворе многоквартирного дома, но он должен находиться не ближе 50 метров к ближайшему зданию.
А вот готовить любимое народное блюдо на балконе или на крыше дома категорически запрещено.
За это грозит большой штраф — до 400 тысяч рублей.
Нельзя разводить огонь возле детских площадок.
Специалисты советуют использовать не дрова, а уголь.
Обязательно нужно запастись водой или огнетушителем, ведь в случае причинения вреда здоровью людей или материального ущерба шашлычникам грозит до двух лет лишения свободы.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр «Европарк» Ночные заморозки продолжаются в центральных районах КЧР После пожара в Нальчике проверят все рынки КБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300588
РФ нашла способ поквитаться с США139
Болгария: спасибо России, но…287
Российским морякам удалось сбежать с Украины136
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца211
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение