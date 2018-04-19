Ставропольцам разрешили жарить шашлыки во дворах многоэтажных домов 

Шашлыки можно жарить прямо во дворах высоток, но при этом нужно помнить о правилах противопожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в министерстве ЖКХ края.
С 16 апреля на Ставрополье действует особый противопожарный режим.
О нем нельзя забывать и при жарке шашлыков.
Можно установить мангал во дворе многоквартирного дома, но он должен находиться не ближе 50 метров к ближайшему зданию.
А вот готовить любимое народное блюдо на балконе или на крыше дома категорически запрещено.
За это грозит большой штраф — до 400 тысяч рублей.
Нельзя разводить огонь возле детских площадок.
Специалисты советуют использовать не дрова, а уголь.
Обязательно нужно запастись водой или огнетушителем, ведь в случае причинения вреда здоровью людей или материального ущерба шашлычникам грозит до двух лет лишения свободы.