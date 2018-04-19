Жителям Ставрополья разрешили жарить шашлыки во дворе

Власти Ставропольского края разрешили жителям и туристам жарить шашлыки и делать барбекю во дворах многоквартирных домов, но только при соблюдении правил пожарной безопасности.

«Идеальный вариант — готовить блюда на мангале в специально оборудованных для этого местах. Если такой возможности нет, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Так, во дворе многоквартирного дома мангал может быть установлен на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего жилого здания. Обязательно запастись водой или огнетушителем, а вместо дров лучше использовать уголь», — сообщается на сайте министерства ЖКХ Ставрополья.

В ведомстве также отмечают, что разводить огонь на балконах, крышах или возле детских площадок законом запрещено. За такое нарушение могут оштрафовать на 400 тысяч рублей.