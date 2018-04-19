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Глава РА принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ЮФО
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Глава РА принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ЮФО 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В режиме видеоселектора Полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов провел заседание, посвящённое вопросам повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере противопожарной безопасности.
В работе заседания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также главный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководители прокуратуры РА и МЧС по РА.
Владимир Устинов напомнил участникам мероприятия о прошлогодних пожарах в Волгоградской и Ростовской областях, где погибли люди, а причинённый материальный ущерб исчисляется миллиардами рублей.
«Не раз отмечалось, что в регионах не действуют общественные формирования противопожарной направленности, слабо ведется информационная и профилактическая работа с населением. Последнее актуально сейчас, в преддверии массового сжигания стерни. Нельзя забывать о принципиальном применении административной ответственности к виновникам поджогов», — подчеркнул полпред Президента России в ЮФО.
О складывающейся ситуации по противопожарной безопасности в регионах ЮФО доложили: начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер, начальник Департамента лесного хозяйства по ЮФО Петр Костенич, заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, руководители Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым.
Отмечено, что после кемеровской трагедии в ходе проверок на предмет нарушений противопожарной безопасности в суды ЮФО направлено 106 дел, более 40 торговых центров закрыто. Владимир Устинов потребовал жестко пресекать нарушения и инициировать процедуру закрытия таких объектов, избегая волокиты. Отдельно подчеркнута важность профилактической и разъяснительной работы по всем вопросам противопожарной безопасности.
В ходе заседания было озвучено, что в Адыгее федеральное финансирование на защиту от пожаров с начала года увеличилось на 19%.
По информации Главного управления МЧС Росси по РА, в Адыгее проходит проверка более 700 объектов с массовым пребыванием людей. На сегодняшний день проведено 47 учений с участием 9 тыс. человек. По выявленным нарушениям выписаны предписания. На прошедшем в начале месяца правительственном совещании глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи по строгому контролю за устранением нарушениям на объектах с массовым пребыванием людей.
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