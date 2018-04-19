В Нижнем Новгороде могут закрыть 4 торговых центра

Сергей Воронцов. До полного устранения нарушений пожарной охраны в Нижнем Новгороде могут быть закрыты торговые центры «Лобаческий Plaza», «Рио», «Муравей» и «Открытый материк». Об этом на апрельском заседании правительства сообщил врио начальника ГУ МЧС по Нижегородской области

По его словам, на данный момент пожарная охрана и прокуратура региона проверили 55% организаций от общего числа. По результатам проверок объектов массового пребывания людей, в том числе торговых центров, которые проводились органами прокуратуры и госпожарнадзором, было выявлено 4333 нарушения пожарной безопасности.

Всего планируется проверить 256 торгово-развлекательных центров, 21 досуговую детскую организацию, 79 объектов культуры, 74 объекта спорта, 14 культурно-зрелищных объекта, а также 137 иных объекта массового пребывания людей. Сейчас проверено 55% от общего числа (318 объектов). По итогам проверок в суд направлено 52 заявления об устранении нарушений. По 23 из них предложено прекратить деятельность организаций до полного устранения нарушений. Помимо перечисленных выше ТЦ ограничительные меры могут коснуться нижегородских магазинов «Спар» и «Перекресток», а также объектов массового пребывания Арзамаса , Дзержинска, Павлова и Володарска.

Сергей Воронцов отметил, что основное нарушение — неисправность автоматических систем пожарной защиты, отсутствие аварийного освещения, загромождение мебелью путей эвакуации, а также закрытые на ключ двери эвакуационных выходов. Также он отметил недостаточную подготовку сотрудников проверяемых организаций. Зачастую они не знают о том, какие меры нужно принимать при возникновении пожара.

«Просим при строительстве новых объектов информировать МЧС, а мы бы давали рекомендательные меры противопожарной защиты при реконструкции и строительстве объектов», — сказал он.

Также Сергей Воронцов сообщил, что в 2017 году с нарушениями пожарной безопасности введено здание школы в селе Наталино в Навашинском районе и детское образовательное учреждение в ЖК «Окский берег» в Богородском районе. В проекте при строительстве этих объектов не были предусмотрены надлежащие требования пожарной безопасности. Также нарушения были выявлены на 97 из 576 объектах соцсферы с круглосуточным пребыванием людей.

«В случае непринятия мер может быть принято решение о закрытии соответствующих торговых объектов. Это может вызвать неудобство для тех, кто привык ходить в соседний торговый комплекс. Но вопрос безопасности, он приоритетен, и мы не можем идти ни на какие компромиссы», — сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин