В Нижнем Новгороде могут закрыть 23 торговых центра

Решение временно приостановить работу 23 торгово-развлекательных центров может быть принято в Нижнем Новгороде. С таким предложением выступает МЧС по итогам проверок соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ региона. Об этом сообщает ИА «В городе N».

В частности, до устранения нарушений могут закрыть нижегородские ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк» и ТРЦ «РИО».

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергей Воронцов рассказал, что к настоящему моменту в регионе проведено 318 проверок торговых центров, и выявлено 4333 нарушений требований пожарной безопасности. Чаще всего речь идет о неисправности автоматических систем противопожарной защиты, отсутствии эвакуационного освещения, загромождении путей эвакуации торговым оборудованием и товаром, закрытии дверей эвакуационных выходов на ключ.