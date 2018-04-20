В Нижнем Новгороде могут закрыть 23 торговых центра 

Решение временно приостановить работу 23 торгово-развлекательных центров может быть принято в Нижнем Новгороде. С таким предложением выступает МЧС по итогам проверок соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ региона. Об этом сообщает ИА «В городе N».
В частности, до устранения нарушений могут закрыть нижегородские ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк» и ТРЦ «РИО».
Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергей Воронцов рассказал, что к настоящему моменту в регионе проведено 318 проверок торговых центров, и выявлено 4333 нарушений требований пожарной безопасности. Чаще всего речь идет о неисправности автоматических систем противопожарной защиты, отсутствии эвакуационного освещения, загромождении путей эвакуации торговым оборудованием и товаром, закрытии дверей эвакуационных выходов на ключ.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин не исключил вариант временной приостановки деятельности ТЦ, в которых были обнаружены грубые нарушения.