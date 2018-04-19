МЧС РТ заявило об угрозе подтопления в Кугарчино Рыбно-Слободского района 

В Рыбно-Слободском районе существует угроза подтопления населенного пункта Кугарчино, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Оперативная группа уже выехала на место, чтобы предотвратить нарушение целостности плотины. Риск такого нарушения отмечен в месте залегания водопропускной трубы, отмечено в сообщении. «Для предотвращения разрушения плотины и нарушения целостности автомобильной дороги, перекрыто движение грузового транспорта. Выставлен пост ГИБДД», — отмечают спасатели. Население постоянно информируют о настоящей ситуации с подтоплением. Если профилактические мероприятия себя не оправдают, Кугарчино будет подтоплено. В населенном пункте 477 жилых домов. Здесь живут 1312 человек. На случай подтопления ГУ МЧС по РТ просит жителей подготовиться. Следует запастись теплыми вещами, собрать документы, а также поднять из погребов заготовки, а домашний скот перевести в безопасное место.