Ответственность за природные пожары хотят ужесточить на Кубани

Кубанские власти предложили ужесточить наказание за причастность к лесным пожарам. Сейчас, полагают чиновники, оно слишком мягкое. Ответственность за это в первую очередь ляжет на правообладателей земель, сообщил сайт газеты «Комсомольская правда»

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, найти виновных на данный момент очень непросто. Ко всему прочему, на Кубани в данный момент нет свободной земли.

У каждого леса, у каждого поля есть правообладатель, который в первую очередь должен организовывать профилактику недопущения пожаров

При этом, подчеркнул глава, неважно, находится ли земля в собственности или арендуется.

Чиновники планируют в ближайшее время сформировать соответствующие документы и направить их на рассмотрение на федеральном уровне.

В настоящий момент для правообладателя в условиях возникновения ЧС предусмотрен лишь максимальный штраф в размере шести тысяч рублей. Краевые власти хотят сделать наказание более существенным.

Накануне специалистам лесной охраны Приморья удалось за сутки потушить все природные пожары, которые бушевали на территории региона. Они охватили площадь свыше 200 гектаров на территории восьми районов.