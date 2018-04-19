В Заполярье два торговых центра закрыли из-за нарушений

Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Мурманской области закрыты два торговых центра.

Один из них — ТЦ «Южный» в Мурманске . Накануне прокурор Первомайского округа областного центра обратился в суд с требованием обязать собственника здания устранить нарушения правил пожарной безопасности, а до этого времени закрыть здание.

— Суд это требование удовлетворил, был выдан исполнительный лист, — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. — Сейчас деятельность торгового центра не ведется, вход в здание посетителям ограничен. Арендаторам предоставлена возможность вывезти свое имущество.

Затем был закрыт вещевой рынок, расположенный в здании бывшего кинотеатра «Большевик» в городе Кировске.

— Требованиям безопасности здание давно не соответствует, у арендаторов есть 10 дней на то, чтоб освободить помещения, — сообщил глава администрации города Сергей Свинин

Как сообщилось ранее, серьезные нарушения были выявлены в еще одном крупном торговом центре Мурманска. Система пожарной безопасности в нем автономна и никак не связана с общей аналогичной системой торгового центра. Это грубое нарушение, так как звук пожарной сигнализации должен быть слышен в любой точке здания. Кроме того, в ТЦ не работала система дымоудаления.