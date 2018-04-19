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В Заполярье два торговых центра закрыли из-за нарушений
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В Заполярье два торговых центра закрыли из-за нарушений 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Из-за нарушений правил пожарной безопасности в Мурманской области закрыты два торговых центра.
Один из них — ТЦ «Южный» в Мурманске. Накануне прокурор Первомайского округа областного центра обратился в суд с требованием обязать собственника здания устранить нарушения правил пожарной безопасности, а до этого времени закрыть здание.
— Суд это требование удовлетворил, был выдан исполнительный лист, — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. — Сейчас деятельность торгового центра не ведется, вход в здание посетителям ограничен. Арендаторам предоставлена возможность вывезти свое имущество.
Затем был закрыт вещевой рынок, расположенный в здании бывшего кинотеатра «Большевик» в городе Кировске.
— Требованиям безопасности здание давно не соответствует, у арендаторов есть 10 дней на то, чтоб освободить помещения, — сообщил глава администрации города Сергей Свинин.
Как сообщилось ранее, серьезные нарушения были выявлены в еще одном крупном торговом центре Мурманска. Система пожарной безопасности в нем автономна и никак не связана с общей аналогичной системой торгового центра. Это грубое нарушение, так как звук пожарной сигнализации должен быть слышен в любой точке здания. Кроме того, в ТЦ не работала система дымоудаления.
Напомним, после пожара в Кемерове управление МЧС по Мурманской области намерено проверить 72 объекта массового скопления людей.
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